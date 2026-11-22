Финляндия намерена взыскать с РФ и компании «Газпром» более 25 миллиардов евро в соответствии с тремя решениями международных арбитражных судов о возмещении убытков. Финские органы принудительного исполнения еще никогда не сталкивались с требованиями о взыскании столь значительной суммы.

Наибольшее требование касается компании «Газпром экспорт» — от неё требуют около 16,4 миллиарда евро из-за прекращения поставок газа немецкой энергетической компании Uniper и другим европейским потребителям в 2022 году. Еще почти 10 миллиардов евро пытаются взыскать непосредственно с РФ в рамках двух отдельных дел: около 4,3 миллиарда евро требует люксембургская компания Yukos Capital за незаконное изъятие инвестиций в начале 2000-х годов на основании решения арбитража 2021 года, а 4,9 миллиарда евро добивается украинский «Нафтогаз» по решению арбитража в Гааге от 2021 года,-х годов на основании решения арбитражного суда 2021 года, а 4,9 миллиарда евро требует украинский «Нафтогаз» по решению арбитражного суда в Гааге от 2023 года.

В то же время получить большую часть компенсации будет сложно, поскольку у РФ и «Газпрома» недостаточно активов на территории Финляндии, которые можно было бы арестовать и продать для погашения долга. Несмотря на это, в стране уже арестованы российские активы на десятки миллионов евро — преимущественно недвижимость, акции жилищных компаний и средства, ареста которых добились «Нафтогаз» и его дочерние структуры в рамках требований о компенсации убытков от оккупации Крыма.

Источник: финская телерадиокомпания Yle.

Финская компания «Gasum» объявила об окончательном отказе от импорта сжиженного газа из России.

Финская государственная оптовая газовая компания Gasum заявила, что расторгла контракт на покупку природного газа у «Газпром экспорта» по трубопроводам из России.

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