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Фінляндія має намір стягнути з рф та компанії «Газпром» понад 25 мільярдів євро за трьома рішеннями міжнародних арбітражних судів про відшкодування збитків. Фінські органи примусового виконання ще ніколи не мали справи з вимогами про стягнення настільки значної суми.

Найбільша вимога стосується компанії «Газпром експорт» — від неї вимагають близько 16,4 мільярда євро через припинення постачання газу німецькій енергетичній компанії Uniper та іншим європейським споживачам у 2022 році. Ще майже 10 мільярдів євро намагаються стягнути безпосередньо з рф у межах двох окремих справ: близько 4,3 мільярда євро вимагає люксембурзька компанія Yukos Capital за незаконне вилучення інвестицій на початку 2000-х років на підставі рішення арбітражу 2021 року, а 4,9 мільярда євро домагається український «Нафтогаз» за рішенням арбітражу в Гаазі від 2023 року.

Водночас отримати більшу частину компенсації буде складно, оскільки в рф та «Газпрому» недостатньо активів на території Фінляндії, які можна було б арештувати й продати для погашення боргу. Попри це, у країні вже арештували російські активи на десятки мільйонів євро — переважно нерухомість, акції житлових компаній і кошти, арешту яких домоглися «Нафтогаз» та його дочірні структури в межах вимог про компенсацію за збитки від окупації Криму.

Джерело: фінська телерадіокомпанія Yle.

Фінська компанія «Gasum» оголосила про остаточну відмову від імпорту зрідженого газу з росії.

Фінська державна оптова газова компанія Gasum заявила, що розірвала контракт на купівлю природного газу у «Газпром експорту» трубопроводами з росії.

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