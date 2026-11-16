Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Российская Федерация, государство-агрессор, с начала вторжения в Украину потеряла более 1,6 млн военнослужащих убитыми и ранеными. По его словам, в октябре российские потери составили 54,4 тыс. человек, а Украина вернула больше территорий, чем Россия захватила, сообщает RMF24.

Заявление о целях вторжения

Сибига также заявил, что, несмотря на эти потери, Россия не достигла ни одной из своих целей в войне против Украины. Он раскритиковал предложения российского лидера Владимира Путина по изменению архитектуры безопасности в Европе. По мнению главы украинского МИД, чтобы выдвигать предложения такого масштаба, нужно сначала выиграть мировую войну.

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Ситуация возле Малой Токмачки

Министр отметил, что Россия уже четыре года и восемь месяцев не может захватить село Малая Токмачка в Запорожской области. По оценке Сибиги, Путин может вести переговоры максимум о справедливом прекращении огня вдоль нынешней линии соприкосновения, а не о разделе Европы на сферы влияния.

В начале сентября Министерство обороны Великобритании сообщало, что в боях на стороне России погибли более 500 тыс. человек, а общее количество потерь вместе с ранеными могло достичь 1,5 млн. Согласно данным Росстата, которые, как сообщает RMF24, белорусские хакеры похитили в конце октября — начале ноября, в войне против Украины погибли более 450 тыс. российских военнослужащих. Минобороны России в последний раз официально отчитывалось о количестве погибших в сентябре 2022 года, назвав цифру 5937 человек.

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