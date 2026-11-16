Канцлер Германии лишился пилотской лицензии и продал самолет — Bild

Действие летной лицензии канцлера Германии Фридриха Мерца, позволявшей ему управлять частным воздушным судном с 2009 года, было приостановлено из-за отсутствия регулярной летной практики, а сам политик продал свой двухмоторный самолет Diamond DA62.

«Для сохранения права на самостоятельное пилотирование необходимо регулярно совершать полёты. Судя по всему, из-за работы у канцлера не хватает времени на своё хобби. По истечении срока полномочий он сможет восстановить допуск к полётам, пройдя проверку у экзаменатора», — отмечают журналисты, уточняя, что уже 14 ноября во время перелёта на партийный съезд ХДС в Шлезвиг-Гольштейне Мерц находился в кабине пилотов в качестве пассажира, а штурвалом управлял сотрудник чартерной авиакомпании.

Источник: Bild.

В Германии руководители районных отделений Христианско-демократического союза Германии (ХДС) накануне двухдневной конференции в Берлине резко раскритиковали председателя партии и федерального канцлера Фридриха Мерца. Они указывают на слабую, по их мнению, работу правительства, низкие показатели ХДС в опросах и избирательные поражения партии.

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