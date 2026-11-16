В Польше в среду в 17:00 в Канцелярии президента состоится новая встреча по поводу кризиса вокруг Конституционного трибунала. Об этом после более чем двух с половиной часов переговоров в Бельведере сообщил глава Канцелярии президента Збигнев Богуцкий, передаёт RMF24.

Переговоры без двух политических сил

В понедельничной встрече в Бельведере не участвовали представители Гражданской коалиции и Левых. В то же время на переговоры прибыли политики Польской крестьянской партии, «Польши 2050», партии Razem, «Конфедерации», «Конфедерации польской короны», партии «Право и справедливость», «Развития плюс» и сенатской группы «Новая Польша — Центр».

Польскую крестьянскую партию представляли глава парламентского клуба Кшиштоф Пашик и его заместительница Магдалена Срока. От «Польши 2050» присутствовали заместитель главы клуба Павел Шлиз и заместитель министра цифровизации Михал Граматыка. Также в заседании приняли участие глава депутатской группы Razem Марцелина Завиша, а от «Права и справедливости» — глава клуба Мариуш Блащак и вице-президент партии Пшемыслав Чарнек.

Заявления представителей президента

Богуцкий заявил, что дальнейший план действий расписан не на недели, а на дни. Он также назвал ситуацию вокруг трибунала динамичной и утверждал, что люди, которые сейчас находятся в Конституционном трибунале, могут принимать решения без правового основания. По его словам, он призвал их не усугублять состояние беззакония.

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Пресс-секретарь президента Рафал Леськевич перед началом переговоров назвал присутствующих в Бельведере представителями конституционного альянса оздоровления. Он также утверждал, что ситуацию вокруг Конституционного трибунала испортил премьер-министр Дональд Туск.

Предыдущие консультации

Президент Кароль Навроцкий уже проводил консультации с парламентскими силами 31 октября. Это произошло после того, как группа судей, избранных в нынешнем созыве Сейма, сообщила, что судья с наибольшим стажем Анна Корвин-Пйотровская стала лицом, руководящим Конституционным трибуналом, и издала распоряжение о перерыве в осуществлении полномочий председателя трибунала Богдана Свенчковского и вице-председателя Бартошея Соханьского.

В начале ноября Польская крестьянская партия представила проект изменений в конституцию. Он предусматривает прекращение полномочий действующих судей Конституционного трибунала и однократное формирование нового состава из 15 судей большинством в три пятых голосов Национальным собранием.

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