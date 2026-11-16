W Polsce w środę o godz. 17:00 w Kancelarii Prezydenta odbędzie się kolejne spotkanie w sprawie kryzysu wokół Trybunału Konstytucyjnego. Poinformował o tym szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki po ponad dwóch i pół godzinach rozmów w Belwederze, podaje RMF24.

Rozmowy bez dwóch sił politycznych

W poniedziałkowym spotkaniu w Belwederze nie uczestniczyli przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej i Lewicy. Jednocześnie na rozmowy przybyli politycy Polskiego Stronnictwa Ludowego, Polski 2050, partii Razem, Konfederacji, Konfederacji Korony Polskiej, partii Prawo i Sprawiedliwość, Rozwój Plus oraz senackiego koła Nowa Polska — Centrum.

Polskie Stronnictwo Ludowe reprezentowali przewodniczący klubu parlamentarnego Krzysztof Paszyk i jego zastępczyni Magdalena Sroka. Polskę 2050 reprezentowali zastępca przewodniczącego klubu Paweł Śliz oraz wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka. W spotkaniu uczestniczyli również przewodnicząca koła poselskiego Razem Marcelina Zawisza, a ze strony Prawa i Sprawiedliwości — przewodniczący klubu Mariusz Błaszczak i wiceprezes partii Przemysław Czarnek.

Wypowiedzi przedstawicieli prezydenta

Bogucki oświadczył, że dalszy plan działania rozpisano nie na tygodnie, lecz na dni. Nazwał także sytuację wokół trybunału dynamiczną i twierdził, że osoby obecnie zasiadające w Trybunale Konstytucyjnym mogą podejmować decyzje bez podstawy prawnej. Jak powiedział, wezwał je, by nie pogłębiały stanu bezprawia.

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Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz przed rozpoczęciem rozmów nazwał obecnych w Belwederze przedstawicielami konstytucyjnego sojuszu uzdrowienia. Twierdził również, że sytuację wokół Trybunału Konstytucyjnego zepsuł premier Donald Tusk.

Wcześniejsze konsultacje

Prezydent Karol Nawrocki przeprowadził już konsultacje z siłami parlamentarnymi 31 października. Stało się to po tym, jak grupa sędziów wybranych w obecnej kadencji Sejmu poinformowała, że sędzia z najdłuższym stażem Anna Korwin-Piotrowska została osobą kierującą Trybunałem Konstytucyjnym i wydała zarządzenie o przerwie w wykonywaniu uprawnień prezesa trybunału Bogdana Święczkowskiego oraz wiceprezesa Bartosza Sochańskiego.

Na początku listopada Polskie Stronnictwo Ludowe przedstawiło projekt zmian w konstytucji. Przewiduje on wygaśnięcie mandatów obecnych sędziów Trybunału Konstytucyjnego oraz jednorazowe powołanie nowego składu 15 sędziów większością trzech piątych głosów przez Zgromadzenie Narodowe.

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