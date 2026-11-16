У Польщі призначили нову зустріч щодо кризи в Конституційному трибуналі — RMF24

У Польщі в середу о 17:00 в Канцелярії президента відбудеться нова зустріч щодо кризи навколо Конституційного трибуналу. Про це після понад двох з половиною годин переговорів у Бельведері повідомив очільник Канцелярії президента Збігнєв Богуцький, передає RMF24.

Переговори без двох політичних сил

У понеділковій зустрічі в Бельведері не брали участі представники Громадянської коаліції та Лівиці. Водночас на переговори прибули політики Польської селянської партії, Польщі 2050, партії Razem, Конфедерації, Конфедерації Польської корони, партії «Право і справедливість», «Розвитку плюс» і сенатського кола «Нова Польща — Центр».

Польську селянську партію представляли голова парламентського клубу Кшиштоф Пашик та його заступниця Магдалена Срока. Від Польщі 2050 були заступник голови клубу Павел Шліз і заступник міністра цифровізації Міхал Граматика. Участь також взяли очільниця депутатського кола Razem Марцеліна Завіша, а від «Права і справедливості» — голова клубу Маріуш Блащак і віцепрезидент партії Пшемислав Чарнек.

Заяви представників президента

Богуцький заявив, що подальший план дій розписано не на тижні, а на дні. Він також назвав ситуацію навколо трибуналу динамічною та стверджував, що люди, які нині перебувають у Конституційному трибуналі, можуть ухвалювати рішення без правової підстави. За його словами, він закликав їх не поглиблювати стан безправ'я.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Речник президента Рафал Леськевич перед початком переговорів назвав присутніх у Бельведері представниками конституційного альянсу оздоровлення. Він також стверджував, що ситуацію навколо Конституційного трибуналу зіпсував прем'єр-міністр Дональд Туск.

Попередні консультації

Президент Кароль Навроцький уже проводив консультації з парламентськими силами 31 жовтня. Це сталося після того, як група суддів, обраних у нинішньому скликанні Сейму, повідомила, що найстарша за стажем суддя Анна Корвін-Пйотровська стала особою, яка керує Конституційним трибуналом, і видала розпорядження про перерву у здійсненні повноважень голови трибуналу Богдана Свєнчковського та віцеголови Бартошея Соханьського.

На початку листопада Польська селянська партія представила проєкт змін до конституції. Він передбачає припинення повноважень чинних суддів Конституційного трибуналу та одноразове формування нового складу з 15 суддів більшістю у три п'ятих голосів Національними зборами.

Читай нас у