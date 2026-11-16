波兰将于周三17:00在总统办公厅举行一场关于宪法法庭危机的新会议。总统办公厅主任兹比格涅夫·博古茨基在美景宫进行了超过两个半小时的谈判后宣布了这一消息，RMF24报道。

两支政治力量缺席谈判

公民联盟和左翼党的代表没有参加周一在美景宫举行的会议。与此同时，波兰人民党、波兰2050党、Razem党、联盟党、波兰王冠联盟、法律与公正党、发展加党以及参议院“新波兰—中间派”小组的政治人士参加了谈判。

波兰人民党的代表是议会俱乐部主席克日什托夫·帕希克及其副手玛格达莱娜·斯罗卡。波兰2050党的代表是俱乐部副主席帕维乌·希利兹和数字化部副部长米哈乌·格拉马蒂卡。Razem议员小组负责人马尔采利娜·扎维沙也参加了会议；法律与公正党的代表则是俱乐部主席马里乌什·布瓦什恰克和党副主席普热梅斯瓦夫·查尔内克。

总统代表的声明

博古茨基表示，后续行动计划不是按周而是按天安排的。他还称，围绕法庭的局势充满变数，并声称目前在宪法法庭中的人员可能在没有法律依据的情况下作出决定。据他所说，他呼吁他们不要加剧无法可依的状态。

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总统发言人拉法乌·莱希凯维奇在谈判开始前称，出席美景宫会议的人是宪法恢复联盟的代表。他还声称，是总理唐纳德·图斯克破坏了围绕宪法法庭的局势。

此前的磋商

总统卡罗尔·纳夫罗茨基已于10月31日与议会力量举行磋商。此前，由本届众议院选出的一个法官小组表示，任职时间最长的法官安娜·科尔温-皮奥特罗夫斯卡已成为负责管理宪法法庭的人，并下令暂停法庭主席博格丹·希温奇科夫斯基和副主席巴尔托谢伊·索汉斯基行使职权。

11月初，波兰人民党提出了一项宪法修正案草案。该草案规定终止现任宪法法庭法官的职权，并由国民议会以五分之三多数票一次性组建由15名法官组成的新机构。

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