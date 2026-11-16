Госдума отложила план по продаже вина через Почту России

16 ноября Совет Госдумы РФ снял с рассмотрения во втором чтении законопроект, разрешавший «Почте России» продавать вино через Интернет.

Рассмотрение документа отложено на неопределенный срок.

Проект предусматривал трехлетний эксперимент по продаже российских вин, в том числе игристых и крепленых. Изначально его планировали запустить в Москве и Московской области. Заказы должны были оформляться через специальный сайт, а получать алкоголь — в почтовых отделениях или курьерской доставкой не ранее чем через 24 часа. Возраст покупателей проверялся бы через портал «Госуслуги».

Инициатива была предложена на фоне финансовых проблем компании. Совокупные убытки «Почты России» после начала полномасштабной войны приблизились к 90 млрд рублей, а долг на конец 2025 года составил 126,5 млрд рублей.

Против законопроекта выступили представители нескольких фракций Госдумы и Министерство здравоохранения Московской области.

Российская государственная компания «Почта России» начала распродажу недвижимого имущества из-за финансового кризиса и роста долговой нагрузки. На аукцион выставлен комплекс зданий Московского императорского почтамта на улице Мясницкой в центре Москвы со стартовой ценой 7,7 млрд рублей (около 94,9 млн долларов США). Проведение торгов запланировано на 9 декабря.

Российские власти всё больше полагаются на средства государственных банков для финансирования бюджетного дефицита, который в 2026 году может достичь $91,3 млрд.

Государственная Дума России 29 октября приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2027–2029 годы. Документ предусматривает увеличение расходов на армию и силовые структуры, сокращение финансирования ряда гражданских сфер и повышение налогов.

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