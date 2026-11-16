Регулирующие органы 38 стран предупредили об угрозе ядерной аварии в Украине из-за ударов РФ — Reuters

Представители органов ядерной безопасности 38 государств, включая все страны Евросоюза, США, Великобританию, Канаду и Японию, 16 октября выступили с совместным заявлением о росте рисков ядерной катастрофы в Украине на фоне продолжающихся атак РФ на критически важную энергоинфраструктуру.

«Мы выражаем глубокую озабоченность в связи с растущими рисками для ядерной безопасности, возникающими в результате войны России против Украины и её постоянных атак на энергетическую инфраструктуру страны», — отмечается в документе, инициированном европейскими ассоциациями HERCA, WENRA и NORA.

Авторы обращения призвали прекратить удары по энергообъектам, обеспечивающим питание украинских АЭС, поскольку перебои с электроснабжением создают угрозу для систем охлаждения ядерного топлива, способную привести к расплавлению активной зоны реактора и масштабной утечке радиоактивных веществ.

Источник: Reuters.

Во время массированной атаки 3 ноября российские войска нанесли удар по подстанции, имеющей критическое значение для стабильной работы Хмельницкой атомной электростанции.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время массированной атаки российских террористов на Киевскую область 7 ноября были нанесены удары по подстанциям, соединяющим Ровенскую и Хмельницкую АЭС с Киевом и центральными регионами Украины.

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