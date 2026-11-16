В России намерены ужесточить наказание за дискредитацию армии
Государственная Дума России на этой неделе рассмотрит законопроект об ужесточении административной ответственности за так называемую «дискредитацию» армии. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Вероятно, речь идет о документе, внесенном на рассмотрение 1 октября.
Согласно законопроекту, минимальный штраф для граждан за публичные действия, направленные на «дискредитацию» Вооружённых сил РФ, планируется увеличить с 30–50 тысяч до 35–50 тысяч рублей. Для должностных лиц санкции планируют повысить со 100–200 тысяч до 200–370 тысяч рублей, а для юридических лиц — с 300–500 тысяч до 600 тысяч – 1 млн рублей.
По статистике, в течение 2024–2025 годов по этой статье административного кодекса суды вынесли 2912 решений. В то же время в октябре 2026 года российские власти засекретили данные о таких делах. В частности, из статистики судебного департамента при Верховном суде РФ исчезла информация о производствах по делам о «дискредитации» армии, разжигании ненависти, призывах к сепаратизму и нарушении правил деятельности иностранных агентов.
Кроме того, Госдума планирует увеличить штрафы еще по 28 статьям Административного кодекса. По словам Володина, действующие размеры наказаний не всегда удерживают людей от нарушений, а большинство штрафов не пересматривались более 10 лет.
Законопроект также предусматривает ужесточение ответственности за нарушение правил проведения митингов, распространение экстремистских материалов, мелкое хулиганство, появление в общественных местах в нетрезвом состоянии и нарушение правил продажи алкоголя. Володин заявил, что инициатива якобы направлена на защиту здоровья граждан и повышение общественной безопасности.
В случае принятия документа минимальные и максимальные штрафы в среднем вырастут примерно вдвое, а по отдельным статьям — в десятки раз. По подсчетам российского правительства, это может приносить в бюджет около 5,3 млрд рублей ежегодно.
За «дискредитацию» Вооруженных сил РФ россиянам также может грозить уголовная ответственность. Ее применяют в случае повторного нарушения в течение года после первого административного наказания. Статьей 280.3 Уголовного кодекса РФ предусмотрен штраф от 100 до 300 тысяч рублей, принудительные работы или лишение свободы на срок до пяти лет.
В то же время уголовное дело могут возбудить и без предварительного административного наказания, если нарушение было совершено по найму, из корыстных побуждений или привело к тяжким последствиям. В таких случаях максимальный срок лишения свободы составляет до семи лет.
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