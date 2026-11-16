俄罗斯拟加重对诋毁军队的处罚力度

俄罗斯国家杜马本周将审议一项关于加强对所谓“诋毁”军队行为的行政处罚的法案。议会下院主席维亚切斯拉夫·沃洛金透露了这一消息。该法案很可能是10月1日提交审议的那份。

根据该法案，针对公民实施旨在“诋毁”俄罗斯联邦武装部队的公开行为，拟将最低罚款金额从3万至5万卢布提高至3.5万至5万卢布。 针对公职人员的处罚金额计划从10万至20万卢布提高至20万至37万卢布，针对法人实体的处罚金额则从30万至50万卢布提高至60万至100万卢布。

据统计，2024至2025年间，法院依据《行政法典》该条款作出了2912项裁决。与此同时，2026年10月，俄罗斯当局将此类案件的数据列为机密。 特别是，俄罗斯联邦最高法院下属的司法部门统计数据中，有关“诋毁”军队、煽动仇恨、呼吁分裂主义以及违反外国代理人活动规则的案件信息已不复存在。

此外，国家杜马还计划针对《行政法典》中的另外28项条款提高罚款额度。据沃洛金称，现行处罚金额并不总能遏制违法行为，而且大多数罚款标准已超过10年未作调整。

该法案还规定，将加重对违反集会规定、传播极端主义材料、轻微寻衅滋事、在公共场所醉酒以及违反酒类销售规定等行为的处罚力度。 沃洛金声称，该倡议旨在保护公民健康并提高公共安全。

如果该法案获得通过，罚款的最低额和最高额平均将增加约一倍，而某些条款的罚款甚至将增加数十倍。据俄罗斯政府估算，这每年可为国库带来约53亿卢布的收入。

俄罗斯公民若“诋毁”俄罗斯联邦武装力量，还可能面临刑事责任。该条款适用于在首次受到行政处罚后一年内再次违规的情况。 根据《俄罗斯联邦刑法典》第280.3条规定，此类行为将处以10万至30万卢布的罚款、强制劳动或最高五年有期徒刑。

同时，如果违法行为是受雇所为、出于谋利动机，或导致严重后果，即使未先受到行政处罚，也可立案侦查。在此类情况下，最高可判处七年有期徒刑。