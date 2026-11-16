W tym tygodniu rosyjska Duma Państwowa rozpatrzy projekt ustawy dotyczącej zaostrzenia odpowiedzialności administracyjnej za tzw. „dyskredytowanie” armii. Poinformował o tym przewodniczący izby niższej parlamentu Wiaczesław Wołodin. Prawdopodobnie chodzi o dokument przedłożony do rozpatrzenia 1 października.

Zgodnie z projektem ustawy minimalną grzywnę dla obywateli za publiczne działania mające na celu „dyskredytację” Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej planuje się podwyższyć z 30–50 tysięcy do 35–50 tysięcy rubli. W przypadku urzędników planuje się podwyższenie sankcji ze 100–200 tysięcy do 200–370 tysięcy rubli, a w przypadku osób prawnych — z 300–500 tysięcy do 600 tysięcy – 1 mln rubli.

Według statystyk w latach 2024–2025 sądy wydały 2912 orzeczeń na podstawie tego artykułu kodeksu administracyjnego. Jednocześnie w październiku 2026 roku władze rosyjskie utajnili dane dotyczące takich spraw. W szczególności ze statystyk departamentu sądowego przy Sądzie Najwyższym Federacji Rosyjskiej zniknęły informacje o postępowaniach dotyczących „dyskredytowania” armii, podżegania do nienawiści, nawoływania do separatyzmu oraz naruszenia zasad działalności agentów zagranicznych.

Ponadto Duma Państwowa planuje podwyższyć grzywny jeszcze w 28 artykułach kodeksu administracyjnego. Według Wołodina obowiązujące kwoty kar nie zawsze powstrzymują ludzi przed popełnianiem wykroczeń, a większość grzywien nie była aktualizowana od ponad 10 lat.

Projekt ustawy przewiduje również zaostrzenie odpowiedzialności za naruszenie zasad organizowania zgromadzeń, rozpowszechnianie materiałów ekstremistycznych, drobne wykroczenia porządkowe, pojawianie się w miejscach publicznych w stanie nietrzeźwym oraz naruszenie zasad sprzedaży alkoholu. Wołodin oświadczył, że inicjatywa ta rzekomo ma na celu ochronę zdrowia obywateli i poprawę bezpieczeństwa publicznego.

W przypadku przyjęcia dokumentu minimalne i maksymalne grzywny wzrosną średnio około dwukrotnie, a w przypadku niektórych artykułów – nawet kilkadziesiąt razy. Według szacunków rosyjskiego rządu może to przynosić do budżetu około 5,3 mld rubli rocznie.

Za „dyskredytowanie” Sił Zbrojnych RF Rosjanom może również grozić odpowiedzialność karna. Stosuje się ją w przypadku ponownego naruszenia w ciągu roku od pierwszej kary administracyjnej. Zgodnie z art. 280.3 Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej przewidziano grzywnę w wysokości od 100 do 300 tysięcy rubli, prace przymusowe lub pozbawienie wolności na okres do pięciu lat.

Jednocześnie postępowanie karne może zostać wszczęte również bez uprzedniej kary administracyjnej, jeśli naruszenie zostało popełnione na zlecenie, z motywów korzyści majątkowej lub doprowadziło do poważnych konsekwencji. W takich przypadkach maksymalny wymiar kary pozbawienia wolności wynosi do siedmiu lat.