Przedstawiciel administracji prezydenta USA Donalda Trumpa w ostatnich miesiącach zaproponował władzom Gujany rozważenie możliwości przekazania Wenezueli części spornego regionu Essequibo. Informuje o tym RMF24, powołując się na trzy osoby zaznajomione ze sprawą. Według Reutersa propozycja wywołała zaskoczenie w Georgetown.

Rozmowa w Waszyngtonie

Według informacji Reutersa Jeremy Lewin, który do końca października kierował zespołem planowania politycznego Departamentu Stanu USA, spotkał się we wrześniu w Waszyngtonie z ministrem spraw zagranicznych Gujany Robertem Persaudem. Według rozmówców agencji Lewin zaproponował pomoc w zorganizowaniu rozmów w sprawie sporu terytorialnego z pełniącą obowiązki prezydent Wenezueli Delcy Rodríguez.

Dwóch źródeł Reutersa podało również, że Lewin poruszał kwestię możliwej częściowej kontroli Wenezueli nad Essequibo. Sam potwierdził agencji przeprowadzenie „wstępnych” kontaktów z przedstawicielami Gujany i Wenezueli w sprawie sporu oraz oświadczył, że działał na polecenie i za zgodą Białego Domu.

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Stanowisko Waszyngtonu

Według Lewina Delcy Rodríguez zwróciła się w maju w liście do Trumpa z prośbą o amerykańskie pośrednictwo w bezpośrednich rozmowach z Gujaną na temat statusu spornego terytorium. Reuters zaznaczył, że nie zdołał niezależnie potwierdzić autentyczności tego listu. Podczas spotkania w Caracas w lipcu strony również omawiały możliwą działalność amerykańskich firm w Essequibo, według dwóch źródeł.

Władze Gujany wielokrotnie oświadczały, że status Essequibo nie jest przedmiotem negocjacji. Gujańscy urzędnicy zwrócili się o wyjaśnienia do innych przedstawicieli Departamentu Stanu i otrzymali zapewnienia, że oficjalne stanowisko USA w sprawie granicy między Wenezuelą a Gujaną nie uległo zmianie. Rzecznik Departamentu Stanu powiedział Reutersowi, że resort codziennie otrzymuje od podmiotów zewnętrznych różne propozycje i warianty polityki, jednak stanowisko USA w sprawie granicy pozostaje niezmienione.

Essequibo w zachodniej Gujanie zajmuje około dwóch trzecich terytorium kraju i jest bogate w złoto, diamenty oraz boksyty. Wenezuela rości sobie prawa do tego regionu od ponad 180 lat, podczas gdy USA i większość państw świata uznają go za część Gujany. Spór zaostrzył się po odkryciu w 2015 roku dużych złóż ropy naftowej na przyległych wodach.

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