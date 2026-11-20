美国总统唐纳德·特朗普政府的一名代表近日向圭亚那当局提议，考虑将存在争议的埃塞奎博地区的一部分移交给委内瑞拉的可能性。RMF24报道称，消息援引了三名知情人士。路透社称，这一提议令乔治敦感到意外。

华盛顿的谈话

据路透社报道，曾任美国国务院政策规划小组负责人直至10月底的杰里米·莱温，于9月在华盛顿会见了圭亚那外交部长罗伯特·珀绍。该通讯社的消息人士称，莱温提出协助组织与委内瑞拉代总统德尔西·罗德里格斯就领土争端举行谈判。

两名路透社消息人士还表示，莱温提出了委内瑞拉可能对埃塞奎博实施部分控制的问题。他本人向该通讯社证实，曾就这场争端与圭亚那和委内瑞拉代表进行“初步”接触，并表示他是奉白宫指示并经其批准行事。

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华盛顿的立场

莱温称，德尔西·罗德里格斯5月致信特朗普，请求美国斡旋，以便与圭亚那就争议领土的地位进行直接谈判。路透社指出，无法独立证实这封信的真实性。据两名消息人士称，双方7月在加拉加斯会晤时还讨论了美国公司可能在埃塞奎博开展活动的问题。

圭亚那当局多次表示，埃塞奎博的地位不属于谈判议题。圭亚那官员向国务院其他代表寻求澄清，并得到保证称，美国关于委内瑞拉与圭亚那边界的官方立场没有改变。一名国务院发言人对路透社表示，该部门每天都会收到外部各方提出的不同建议和政策选项，但美国关于边界的立场保持不变。

位于圭亚那西部的埃塞奎博约占该国领土的三分之二，蕴藏着丰富的黄金、钻石和铝土矿。委内瑞拉对该地区提出主张已超过180年，而美国和世界上大多数国家承认其为圭亚那的一部分。2015年在邻近水域发现大型石油储量后，这场争端升级。

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