Представитель администрации президента США Дональда Трампа в последние месяцы предложил властям Гайаны рассмотреть возможность передачи Венесуэле части спорного региона Эссекибо. Об этом сообщает RMF24 со ссылкой на трех осведомленных о деле людей. По данным Reuters, это предложение вызвало удивление в Джорджтауне.

Разговор в Вашингтоне

По информации Reuters, Джереми Левин, который до конца октября возглавлял группу политического планирования Государственного департамента США, в сентябре встретился в Вашингтоне с министром иностранных дел Гайаны Робертом Персаудом. По словам собеседников агентства, Левин предложил помочь организовать переговоры по территориальному спору с исполняющей обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес.

Два источника Reuters также заявили, что Левин поднимал вопрос о возможном частичном контроле Венесуэлы над Эссекибо. Он сам подтвердил агентству проведение «предварительных» контактов с представителями Гайаны и Венесуэлы по поводу спора и заявил, что действовал по поручению и с одобрения Белого дома.

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Позиция Вашингтона

По словам Левина, Делси Родригес в мае обратилась письмом к Трампу с просьбой об американском посредничестве для прямых переговоров с Гайаной по статусу спорной территории. Reuters отметил, что не смог независимо подтвердить подлинность этого письма. Во время встречи в Каракасе в июле стороны также обсуждали возможную деятельность американских компаний в Эссекибо, по данным двух источников.

Власти Гайаны неоднократно заявляли, что статус Эссекибо не является предметом переговоров. Гайанские чиновники обратились за разъяснениями к другим представителям Госдепартамента и получили заверения, что официальная позиция США относительно границы между Венесуэлой и Гайаной не изменилась. Представитель Госдепартамента заявил Reuters, что ведомство ежедневно получает от внешних сторон различные предложения и варианты политики, однако американская позиция относительно границы остается неизменной.

Эссекибо на западе Гайаны занимает около двух третей территории страны и богато золотом, алмазами и бокситами. Венесуэла предъявляет претензии на этот регион более 180 лет, тогда как США и большинство государств мира признают его частью Гайаны. Спор обострился после открытия в 2015 году крупных нефтяных месторождений в прилегающих водах.

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