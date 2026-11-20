W Polsce mieszkańcy województw lubelskiego i podkarpackiego otrzymali alerty RCB w związku z atakiem powietrznym Federacji Rosyjskiej — państwa-agresora — na terytorium Ukrainy. W komunikacie wskazano, że sytuacja jest monitorowana, a gotowość polskiego systemu obrony powietrznej została podniesiona, informuje RMF24.

Alerty nadeszły w nocy

Wiadomości na telefony mieszkańców dwóch województw dotarły przed godziną trzecią w nocy 20 listopada. Ostrzegano w nich przed rosyjskim atakiem powietrznym na Ukrainę, informowano o monitorowaniu sytuacji i wzywano do oczekiwania na kolejne oficjalne komunikaty.

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Polskie siły obrony powietrznej postawiono w gotowości

Mniej niż godzinę później Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych Polski oświadczyło, że w związku z rosyjskimi uderzeniami na cele w Ukrainie za pośrednictwem Centrum Operacji Powietrznych — Dowództwa Komponentu Powietrznego — uruchomiono niezbędne siły i środki polskiego systemu obrony powietrznej.

Dowództwo podkreśliło, że działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na ochronę polskiej przestrzeni powietrznej, w szczególności na obszarach przylegających do stref zagrożenia. Wojsko oświadczyło również, że śledzi rozwój sytuacji, a podległe mu siły i środki są gotowe do natychmiastowej reakcji.

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