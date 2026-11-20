В Польше жители Люблинского и Подкарпатского воеводств получили оповещения RCB в связи с воздушной атакой Российской Федерации — государства-агрессора — на территорию Украины. В сообщении указали, что ситуация находится под мониторингом, а готовность польской системы противовоздушной обороны повышена, сообщает RMF24.

Оповещения поступили ночью

Сообщения на телефоны жителей двух воеводств поступили до трех часов ночи 20 ноября. В них предупреждали о российской воздушной атаке на Украину, сообщали о мониторинге ситуации и призывали ожидать дальнейших официальных сообщений.

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Польские силы ПВО привели в готовность

Менее чем через час Оперативное командование видов вооруженных сил Польши заявило, что из-за российских ударов по целям в Украине через Центр воздушных операций — Командование воздушного компонента — были задействованы необходимые силы и средства системы противовоздушной обороны Польши.

В командовании подчеркнули, что эти действия носят превентивный характер и направлены на защиту польского воздушного пространства, в частности в районах, прилегающих к зонам угрозы. Военные также заявили, что следят за развитием ситуации, а подчиненные им силы и средства готовы к немедленному реагированию.

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