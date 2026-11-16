По завершении трехстороннего саммита с участием Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина планируется отдельная двусторонняя встреча российских и американских лидеров. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

По его словам, стороны уже предварительно обсудили подготовку к переговорам. В настоящее время идет согласование времени и места проведения встречи.

Трехсторонние переговоры Путина, Трампа и Си Цзиньпина должны состояться 19 ноября в китайском городе Шэньчжэнь в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). О договоренности относительно этой встречи ранее сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

В то же время в Вашингтоне ранее заявляли, что отдельной встречи Трампа с Путиным во время визита в Китай не планируется. По данным ABC News, американская сторона анонсировала именно трехсторонние переговоры с участием Си Цзиньпина.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

Напомним, что Путин и Си Цзиньпин обсудят Украину во время рабочего завтрака 18 ноября.

Третья авианосная группа США вошла в зону Центрального командования — Jerusalem Post.

Читай нас в