Путін і Сі Цзіньпін обговорять Україну під час робочого сніданку 18 листопада

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18 листопада російський диктатор Володимир Путін і лідер Китаю Сі Цзіньпін проведуть переговори у форматі робочого сніданку.

Серед тем зустрічі — зовнішня політика та війна в Україні.

За словами помічника Путіна Юрія Ушакова, переговори відбудуться під час візиту російського диктатора до китайського Шеньчженя 18–19 листопада, де він візьме участь у саміті АТЕС.

Також Ушаков повідомив, що під час нещодавнього візиту американських представників до Москви обговорювалася підготовка зустрічі Путіна з президентом США Дональдом Трампом.

Тристоронні переговори лідерів США, Росії та Китаю, які мають відбутися 19 листопада в китайському Шеньчжені, пройдуть без заздалегідь погодженого порядку денного. Такий формат є незвичним для китайського лідера Сі Цзіньпіна, який зазвичай наполягає на ретельній підготовці зустрічей із закордонними керівниками, пише Financial Times із посиланням на обізнане джерело.

Раніше у Кремлі вперше підтвердили поїздку путіна на саміт АТЕС у Китаї.

У Китаї підтвердили обговорення можливої зустрічі лідера КНР Сі Цзіньпіна, президента США Дональда Трампа та путіна.При цьому Пекін не зацікавлений у проведенні тристоронньої зустрічі на вищому рівні за участю США та Росії для обговорення шляхів завершення війни в Україні, бо вважає це європейською справою. Про це заявив президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр за результатами спілкування з китайським лідером Сі Цзіньпіном.

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