Putin i Xi Jinping omówią sytuację na Ukrainie podczas roboczego śniadania 18 listopada

18 listopada rosyjski dyktator Władimir Putin i przywódca Chin Xi Jinping przeprowadzą rozmowy podczas śniadania roboczego.

Wśród tematów spotkania znajdą się polityka zagraniczna oraz wojna na Ukrainie.

Jak poinformował doradca Putina Jurij Uszakow, rozmowy odbędą się podczas wizyty rosyjskiego dyktatora w chińskim Shenzhen w dniach 18–19 listopada, gdzie weźmie on udział w szczycie APEC.

Uszakow poinformował również, że podczas niedawnej wizyty amerykańskich przedstawicieli w Moskwie omawiano przygotowania do spotkania Putina z prezydentem USA Donaldem Trumpem.

Trójstronne rozmowy przywódców USA, Rosji i Chin, które mają się odbyć 19 listopada w chińskim Shenzhen, odbędą się bez wcześniej uzgodnionego porządku obrad. Taki format jest nietypowy dla chińskiego przywódcy Xi Jinpinga, który zazwyczaj nalega na staranne przygotowanie spotkań z zagranicznymi przywódcami – pisze Financial Times, powołując się na dobrze poinformowane źródło.

Wcześniej Kreml po raz pierwszy potwierdził wyjazd Putina na szczyt APEC w Chinach.

W Chinach potwierdzono rozmowy na temat ewentualnego spotkania przywódcy ChRL Xi Jinpinga, prezydenta USA Donalda Trumpa i Putina.Jednocześnie Pekin nie jest zainteresowany zorganizowaniem trójstronnego spotkania na najwyższym szczeblu z udziałem USA i Rosji w celu omówienia sposobów zakończenia wojny na Ukrainie, ponieważ uważa to za sprawę europejską. Oświadczył o tym prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier po rozmowach z chińskim przywódcą Xi Jinpingiem.

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