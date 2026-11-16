Путин и Си Цзиньпин обсудят ситуацию в Украине во время рабочего завтрака 18 ноября

18 ноября российский диктатор Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпин проведут переговоры в формате рабочего завтрака.

Среди тем встречи — внешняя политика и война в Украине.

По словам помощника Путина Юрия Ушакова, переговоры состоятся в ходе визита российского диктатора в китайский Шэньчжэнь 18–19 ноября, где он примет участие в саммите АТЭС.

Также Ушаков сообщил, что во время недавнего визита американских представителей в Москву обсуждалась подготовка встречи Путина с президентом США Дональдом Трампом.

Трехсторонние переговоры лидеров США, России и Китая, которые должны состояться 19 ноября в китайском Шэньчжэне, пройдут без заранее согласованной повестки дня. Такой формат является необычным для китайского лидера Си Цзиньпина, который обычно настаивает на тщательной подготовке встреч с зарубежными лидерами, пишет Financial Times со ссылкой на осведомленный источник.

Ранее в Кремле впервые подтвердили поездку Путина на саммит АТЭС в Китае.

В Китае подтвердили обсуждение возможной встречи лидера КНР Си Цзиньпина, президента США Дональда Трампа и Путина.При этом Пекин не заинтересован в проведении трехсторонней встречи на высшем уровне с участием США и России для обсуждения путей завершения войны в Украине, поскольку считает это европейским делом. Об этом заявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер по итогам беседы с китайским лидером Си Цзиньпином.

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