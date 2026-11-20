Польская конькобежка Виктория Домбровская заняла третье место на дистанции 1000 метров на этапе Кубка мира по конькобежному спорту в Обихиро, Япония. 20-летняя спортсменка показала время 1:14,80 и установила личный рекорд.

Вторая бронза на 1000 метрах

Домбровская второй раз подряд стала бронзовой призеркой на дистанции 1000 метров. Неделей ранее в Пекине она также финишировала третьей на этой дистанции, а в заезде на 500 метров вперед ее пропустила трех соперниц.

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Предыдущий личный рекорд конькобежки на 1000 метрах составлял 1:15,05. Она установила его 23 октября на чемпионате Польши. Результат в Обихиро поднял спортсменку на вторую позицию в общем зачете цикла, сообщает Interia Sport.

Результат Каролины Босек

Каролина Босек заняла 15-е место в утренних соревнованиях по польскому времени. Этап Кубка мира в Обихиро продолжается в эти выходные.

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