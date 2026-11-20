Polska łyżwiarka szybka Wiktoria Dąbrowska zajęła trzecie miejsce na dystansie 1000 metrów podczas zawodów Pucharu Świata w łyżwiarstwie szybkim w Obihiro w Japonii. 20-letnia sportsmenka uzyskała czas 1:14,80 i ustanowiła rekord życiowy.

Drugi brąz na 1000 metrów

Dąbrowska po raz drugi z rzędu została brązową medalistką na dystansie 1000 metrów. Tydzień wcześniej w Pekinie również finiszowała trzecia na tym dystansie, a w wyścigu na 500 metrów wyprzedziły ją trzy rywalki.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Poprzedni rekord życiowy łyżwiarki na 1000 metrów wynosił 1:15,05. Ustanowiła go 23 października podczas mistrzostw Polski. Wynik w Obihiro przesunął sportsmenkę na drugą pozycję w klasyfikacji generalnej cyklu, informuje Interia Sport.

Wynik Karoliny Bosiek

Karolina Bosiek zajęła 15. miejsce w porannych zawodach według czasu polskiego. Zawody Pucharu Świata w Obihiro trwają w ten weekend.

Czytaj nas na