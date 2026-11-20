Польська ковзанярка Вікторія Домбровська посіла третє місце на дистанції 1000 метрів на етапі Кубка світу з ковзанярського спорту в Обіхіро, Японія. 20-річна спортсменка показала час 1:14,80 та встановила особистий рекорд.

Друга бронза на 1000 метрах

Домбровська вдруге поспіль стала бронзовою призеркою на дистанції 1000 метрів. Тижнем раніше в Пекіні вона також фінішувала третьою на цій дистанції, а в заїзді на 500 метрів пропустила вперед трьох суперниць.

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Попередній особистий рекорд ковзанярки на 1000 метрах становив 1:15,05. Вона встановила його 23 жовтня на чемпіонаті Польщі. Результат в Обіхіро підняв спортсменку на другу позицію в загальному заліку циклу, повідомляє Interia Sport.

Результат Кароліни Босєк

Кароліна Босєк посіла 15-те місце в ранкових змаганнях за польським часом. Етап Кубка світу в Обіхіро триває цього вікенду.

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