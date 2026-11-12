У Кремлі вперше підтвердили поїздку путіна на саміт АТЕС у Китаї

0:00 / 0:00

російський диктатор володимир путін і президент США Дональд Трамп проведуть двосторонню зустріч на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва у Китаї 18–19 листопада, на якій однією з ключових тем між ними стане врегулювання війни в Україні.

«путін і трамп продовжать обговорення українського врегулювання на запланованій зустрічі», — заявив помічник російського диктатора Юрій Ушаков. За його словами, параметри майбутньої зустрічі наразі узгоджуються дипломатичними каналами після переговорів путіна з посланцями американського лідера Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

Джерело: російські ЗМІ.

У Китаї підтвердили обговорення можливої зустрічі лідера КНР Сі Цзіньпіна, президента США Дональда Трампа та путіна. При цьому Пекін не зацікавлений у проведенні тристоронньої зустрічі на вищому рівні за участю США та Росії для обговорення шляхів завершення війни в Україні, бо вважає це європейською справою. Про це заявив президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр за результатами спілкування з китайським лідером Сі Цзіньпіном.

Китай і США 12 листопада провели в Пекіні політичний діалог напередодні очікуваної зустрічі президента КНР Сі Цзіньпіна та президента США Дональда Трампа на саміті Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва.

Читай нас у