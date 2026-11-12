Rosyjski dyktator Władimir Putin i prezydent USA Donald Trump odbędą dwustronne spotkanie przy okazji szczytu Azjatycko-i Pacyfiku w Chinach w dniach 18–19 listopada, podczas którego jednym z kluczowych tematów rozmów będzie rozwiązanie konfliktu na Ukrainie.

„Putin i Trump będą kontynuować rozmowy na temat rozwiązania konfliktu na Ukrainie podczas zaplanowanego spotkania” – oświadczył doradca rosyjskiego dyktatora Jurij Uszakow. Według niego szczegóły przyszłego spotkania są obecnie uzgadniane kanałami dyplomatycznymi po rozmowach Putina z wysłannikami amerykańskiego przywódcy, Stevem Witkoffem i Jaredem Kushnerem.

Źródło: rosyjskie media.

W Chinach potwierdzono rozmowy na temat ewentualnego spotkania przywódcy ChRL Xi Jinpinga, prezydenta USA Donalda Trumpa i Putina. Jednocześnie Pekin nie jest zainteresowany zorganizowaniem trójstronnego spotkania na najwyższym szczeblu z udziałem USA i Rosji w celu omówienia sposobów zakończenia wojny na Ukrainie, ponieważ uważa to za sprawę europejską. Oświadczył o tym prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier po rozmowach z chińskim przywódcą Xi Jinpingiem.

12 listopada Chiny i Stany Zjednoczone przeprowadziły w Pekinie dialog polityczny w przededniu oczekiwanego spotkania prezydenta ChRL Xi Jinpinga i prezydenta USA Donalda Trumpa podczas szczytu Azjatyckiego Forum Współpracy Gospodarczej (APEC).

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