В Кремле впервые подтвердили поездку Путина на саммит АТЭС в Китае

Российский диктатор Владимир Путин и президент США Дональд Трамп проведут двустороннюю встречу в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Китае 18–19 ноября, на которой одной из ключевых тем между ними станет урегулирование войны в Украине.

«Путин и Трамп продолжат обсуждение урегулирования ситуации в Украине на запланированной встрече», — заявил помощник российского диктатора Юрий Ушаков. По его словам, параметры предстоящей встречи в настоящее время согласовываются по дипломатическим каналам после переговоров Путина с представителями американского лидера Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером.

Источник: российские СМИ.

В Китае подтвердили обсуждение возможной встречи лидера КНР Си Цзиньпина, президента США Дональда Трампа и Путина. При этом Пекин не заинтересован в проведении трехсторонней встречи на высшем уровне с участием США и России для обсуждения путей завершения войны в Украине, поскольку считает это европейским делом. Об этом заявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер по итогам беседы с китайским лидером Си Цзиньпином.

Китай и США 12 ноября провели в Пекине политический диалог накануне ожидаемой встречи президента КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

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