Польща програла Румунії 1:2 і втратила шанси на підвищення — Interia Sport

У Бухаресті, Румунія, збірна Польщі поступилася Румунії з рахунком 1:2 у матчі п’ятого туру дивізіону B Ліги націй. Поразка позбавила польську команду шансів підвищитися до дивізіону A, повідомляє Interia Sport.

Два голи за чотири хвилини

Румунська команда забила двічі протягом чотирьох хвилин, скориставшись проблемами поляків у захисті. Збірна Польщі, яку очолює Ян Урбан, відповіла голом Марцеля Регули, однак зрівняти рахунок не змогла.

Для румунів ця перемога стала реваншем за поразку 0:6 у Варшаві. Водночас вона залишила команді шанс поборотися за збереження місця у дивізіоні B.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Турнірне становище

Після п’яти матчів групу 4 дивізіону B очолює Швеція, яка має 13 очок і вже гарантувала собі підвищення до вищого дивізіону. Боснія і Герцеговина посідає друге місце з вісьмома очками та забезпечила собі участь у стикових матчах.

Польща йде третьою: одна перемога, одна нічия, три поразки та чотири очки. Румунія посідає останню позицію з трьома очками. Наступний матч польська збірна проведе 17 листопада проти Швеції на стадіоні Tarczyński Arena у Вроцлаві.

Читай нас у