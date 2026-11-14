W Bukareszcie w Rumunii reprezentacja Polski przegrała z Rumunią 1:2 w meczu piątej kolejki dywizji B Ligi Narodów. Porażka pozbawiła polską drużynę szans na awans do dywizji A, informuje Interia Sport.

Dwa gole w cztery minuty

Reprezentacja Rumunii zdobyła dwie bramki w ciągu czterech minut, wykorzystując problemy Polaków w obronie. Reprezentacja Polski, prowadzona przez Jana Urbana, odpowiedziała golem Marcela Reguły, jednak nie zdołała wyrównać.

Dla Rumunów zwycięstwo było rewanżem za porażkę 0:6 w Warszawie. Jednocześnie pozostawiło drużynie szansę na walkę o utrzymanie w dywizji B.

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Sytuacja w tabeli

Po pięciu meczach grupie 4 dywizji B przewodzi Szwecja, która ma 13 punktów i już zapewniła sobie awans do wyższej dywizji. Bośnia i Hercegowina zajmuje drugie miejsce z ośmioma punktami i zapewniła sobie udział w meczach barażowych.

Polska jest trzecia: jedno zwycięstwo, jeden remis, trzy porażki i cztery punkty. Rumunia zajmuje ostatnią pozycję z trzema punktami. Następny mecz reprezentacja Polski rozegra 17 listopada ze Szwecją na stadionie Tarczyński Arena we Wrocławiu.

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