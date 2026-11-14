В Бухаресте, Румыния, сборная Польши уступила Румынии со счётом 1:2 в матче пятого тура дивизиона B Лиги наций. Поражение лишило польскую команду шансов на повышение в дивизион A, сообщает Interia Sport.

Два гола за четыре минуты

Румынская команда забила дважды в течение четырёх минут, воспользовавшись проблемами поляков в защите. Сборная Польши, которую возглавляет Ян Урбан, ответила голом Марцеля Регулы, однако сравнять счёт не смогла.

Для румын эта победа стала реваншем за поражение 0:6 в Варшаве. В то же время она оставила команде шанс побороться за сохранение места в дивизионе B.

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Турнирное положение

После пяти матчей группу 4 дивизиона B возглавляет Швеция, которая имеет 13 очков и уже гарантировала себе повышение в высший дивизион. Босния и Герцеговина занимает второе место с восемью очками и обеспечила себе участие в стыковых матчах.

Польша идёт третьей: одна победа, одна ничья, три поражения и четыре очка. Румыния занимает последнюю позицию с тремя очками. Следующий матч сборная Польши проведёт 17 ноября против Швеции на стадионе Tarczyński Arena во Вроцлаве.

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