FT повідомила про відсутність узгоджень щодо зустрічі Трампа, Путіна та Сі

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Тристоронні переговори лідерів США, Росії та Китаю, які мають відбутися 19 листопада в китайському Шеньчжені, пройдуть без заздалегідь погодженого порядку денного. Такий формат є незвичним для китайського лідера Сі Цзіньпіна, який зазвичай наполягає на ретельній підготовці зустрічей із закордонними керівниками, пише Financial Times із посиланням на обізнане джерело.

За інформацією видання, зустріч президента США Дональда Трампа, російського диктатора Володимира Путіна та голови КНР Сі Цзіньпіна запланована на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС).

Американський посадовець повідомив FT, що Трамп має намір порушити питання контролю над ядерними озброєннями. Водночас у Вашингтоні не очікують, що за підсумками переговорів вдасться досягти конкретної домовленості. Головна мета американського президента, за словами співрозмовника видання, — започаткувати обговорення цієї теми між трьома найбільшими ядерними державами.

«Для Китаю це складна тема, але ми справді вважаємо, що Китаю час, так би мовити, зайняти місце за дорослим столом», — заявив американський чиновник.

Водночас, за його оцінкою, лідери навряд чи обговорюватимуть війну Росії проти України. Причина полягає в небажанні Пекіна безпосередньо долучатися до мирного процесу.

Як зазначає Financial Times, відсутність заздалегідь узгодженого порядку денного вирізняє майбутню зустріч на тлі звичної дипломатичної практики Сі Цзіньпіна, який зазвичай віддає перевагу чітко прописаному сценарію переговорів із лідерами інших країн.

Раніше у Кремлі вперше підтвердили поїздку путіна на саміт АТЕС у Китаї.

У Китаї підтвердили обговорення можливої зустрічі лідера КНР Сі Цзіньпіна, президента США Дональда Трампа та путіна.При цьому Пекін не зацікавлений у проведенні тристоронньої зустрічі на вищому рівні за участю США та Росії для обговорення шляхів завершення війни в Україні, бо вважає це європейською справою. Про це заявив президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр за результатами спілкування з китайським лідером Сі Цзіньпіном.

Китай і США 12 листопада провели в Пекіні політичний діалог напередодні очікуваної зустрічі президента КНР Сі Цзіньпіна та президента США Дональда Трампа на саміті Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва.

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