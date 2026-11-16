FT сообщила об отсутствии договоренностей относительно встречи Трампа, Путина и Си

Трехсторонние переговоры лидеров США, России и Китая, которые должны состояться 19 ноября в китайском Шэньчжэне, пройдут без заранее согласованной повестки дня. Такой формат является необычным для китайского лидера Си Цзиньпина, который обычно настаивает на тщательной подготовке встреч с зарубежными лидерами, пишет Financial Times со ссылкой на осведомленный источник.

По информации издания, встреча президента США Дональда Трампа, российского диктатора Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина запланирована в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Американский чиновник сообщил FT, что Трамп намерен поднять вопрос о контроле над ядерным оружием. В то же время в Вашингтоне не ожидают, что по итогам переговоров удастся достичь конкретной договоренности. Главная цель американского президента, по словам собеседника издания, — инициировать обсуждение этой темы между тремя крупнейшими ядерными державами.

«Для Китая это сложная тема, но мы действительно считаем, что Китаю пора, так сказать, занять место за столом взрослых», — заявил американский чиновник.

В то же время, по его оценке, лидеры вряд ли будут обсуждать войну России против Украины. Причина заключается в нежелании Пекина напрямую участвовать в мирном процессе.

Как отмечает Financial Times, отсутствие заранее согласованной повестки дня выделяет предстоящую встречу на фоне привычной дипломатической практики Си Цзиньпина, который обычно предпочитает четко прописанный сценарий переговоров с лидерами других стран.

Ранее в Кремле впервые подтвердили поездку Путина на саммит АТЭС в Китае.

В Китае подтвердили обсуждение возможной встречи лидера КНР Си Цзиньпина, президента США Дональда Трампа и Путина.При этом Пекин не заинтересован в проведении трехсторонней встречи на высшем уровне с участием США и России для обсуждения путей завершения войны в Украине, поскольку считает это европейским делом. Об этом заявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер по итогам беседы с китайским лидером Си Цзиньпином.

Китай и США 12 ноября провели в Пекине политический диалог накануне ожидаемой встречи президента КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

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