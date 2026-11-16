FT poinformowało o braku porozumienia w sprawie spotkania Trumpa, Putina i Xi

Trójstronne rozmowy przywódców Stanów Zjednoczonych, Rosji i Chin, które mają się odbyć 19 listopada w chińskim Shenzhen, odbędą się bez wcześniej uzgodnionego porządku obrad. Taki format jest nietypowy dla chińskiego przywódcy Xi Jinpinga, który zazwyczaj nalega na staranne przygotowanie spotkań z zagranicznymi przywódcami – pisze Financial Times, powołując się na dobrze poinformowane źródło.

Według informacji gazety spotkanie prezydenta USA Donalda Trumpa, rosyjskiego dyktatora Władimira Putina oraz przewodniczącego ChRL Xi Jinpinga zaplanowano przy okazji szczytu Azjatyckiego Forum Współpracy Gospodarczej (APEC).

Amerykański urzędnik poinformował FT, że Trump zamierza poruszyć kwestię kontroli nad bronią jądrową. Jednocześnie w Waszyngtonie nie oczekuje się, że w wyniku rozmów uda się osiągnąć konkretne porozumienie. Głównym celem amerykańskiego prezydenta, według rozmówcy gazety, jest zainicjowanie dyskusji na ten temat między trzema największymi mocarstwami nuklearnymi.

„Dla Chin jest to trudny temat, ale naprawdę uważamy, że nadszedł czas, by Chiny, że tak powiem, zajęły miejsce przy stole dla dorosłych” – stwierdził amerykański urzędnik.

Jednocześnie, jego zdaniem, przywódcy raczej nie będą omawiać wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Powodem jest niechęć Pekinu do bezpośredniego zaangażowania się w proces pokojowy.

Jak zauważa Financial Times, brak wcześniej uzgodnionego porządku obrad wyróżnia nadchodzące spotkanie na tle zwyczajowej praktyki dyplomatycznej Xi Jinpinga, który zazwyczaj preferuje jasno określony scenariusz rozmów z przywódcami innych krajów.

Wcześniej Kreml po raz pierwszy potwierdził wyjazd Putina na szczyt APEC w Chinach.

W Chinach potwierdzono rozmowy na temat ewentualnego spotkania przywódcy ChRL Xi Jinpinga, prezydenta USA Donalda Trumpa i Putina.Jednocześnie Pekin nie jest zainteresowany zorganizowaniem trójstronnego spotkania na najwyższym szczeblu z udziałem USA i Rosji w celu omówienia sposobów zakończenia wojny na Ukrainie, ponieważ uważa to za sprawę europejską. Oświadczył to prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier po rozmowach z chińskim przywódcą Xi Jinpingiem.

12 listopada Chiny i Stany Zjednoczone przeprowadziły w Pekinie dialog polityczny w przededniu oczekiwanego spotkania prezydenta ChRL Xi Jinpinga i prezydenta USA Donalda Trumpa podczas szczytu Azjatyckiego Forum Współpracy Gospodarczej (APEC).

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