《金融时报》报道称，关于特朗普、普京和习近平会晤一事尚未达成共识

定于11月19日在中国深圳举行的美俄中三国领导人三边会谈，将没有事先商定的议程。 据《金融时报》援引知情人士的话报道，这种形式对中国国家主席习近平而言并不寻常，他通常坚持对与外国领导人的会晤进行周密准备。

据该报报道，美国总统唐纳德·特朗普、俄罗斯独裁者弗拉基米尔·普京与中国国家主席习近平的会晤，计划在亚太经济合作组织（APEC）峰会期间举行。

一位美国官员向《金融时报》透露，特朗普打算提出核武器控制问题。但与此同时，华盛顿方面并不期待谈判能达成具体协议。 据该报消息人士称，美国总统的主要目标是启动三大核大国之间就此议题的讨论。

“这对中国来说是个棘手的话题，但我们确实认为，中国是时候，可以说，在‘大人的桌子’上占有一席之地了，”这位美国官员表示。

与此同时，据他评估，各国领导人不太可能讨论俄罗斯对乌克兰的战争。原因在于北京方面不愿直接参与和平进程。

《金融时报》指出，缺乏预先商定的议程使此次会议有别于习近平惯常的外交做法——他通常更倾向于与其他国家领导人进行按既定方案进行的谈判。

此前，克里姆林宫首次证实了普京将出席在中国举行的亚太经合组织（APEC）峰会。

中方证实，正在讨论中国国家主席习近平、美国总统唐纳德·特朗普与普京可能举行的会晤。与此同时，北京方面对举行有美国和俄罗斯参与的三方高层会晤以商讨结束乌克兰战争的途径并不感兴趣，因为中方认为这是欧洲的事。 德国总统弗兰克-瓦尔特·施泰因迈尔在与中国国家主席习近平会晤后发表了上述声明。

11月12日，中美元首在亚太经合组织峰会期间举行会晤前夕，中美元首于北京举行了政治对话。

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