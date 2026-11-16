Кремль анонсував окрему зустріч Путіна і Трампа без Сі Цзіньпіна

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Після завершення тристороннього саміту за участю Володимира Путіна, Дональда Трампа та Сі Цзіньпіна планується окрема двостороння зустріч російського й американського лідерів. Про це заявив помічник президента РФ Юрій Ушаков.

За його словами, сторони вже попередньо обговорили підготовку до переговорів. Наразі триває узгодження часу та місця проведення зустрічі.

Тристоронні переговори Путіна, Трампа та Сі Цзіньпіна мають відбутися 19 листопада в китайському місті Шеньчжень на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС). Про домовленість щодо цієї зустрічі раніше повідомив речник Кремля Дмитро Пєсков.

Водночас у Вашингтоні раніше заявляли, що окремої зустрічі Трампа з Путіним під час візиту до Китаю не планують. За даними ABC News, американська сторона анонсувала саме тристоронні переговори за участю Сі Цзіньпіна.

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

Нагадаємо, що Путін і Сі Цзіньпін обговорять Україну під час робочого сніданку 18 листопада.

Третя авіаносна група США увійшла до зони Центрального командування — Jerusalem Post.

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