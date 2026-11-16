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Wiadomości Świat

Kreml zapowiedział osobne spotkanie Putina i Trumpa bez udziału Xi Jinpinga

UA NEWS 16 listopada 2026 17:35
Kreml zapowiedział osobne spotkanie Putina i Trumpa bez udziału Xi Jinpinga

Po zakończeniu trójstronnego szczytu z udziałem Władimira Putina, Donalda Trumpa i Xi Jinpinga planowane jest osobne spotkanie dwustronne przywódców Rosji i Stanów Zjednoczonych. Poinformował o tym doradca prezydenta Federacji Rosyjskiej Jurij Uszakow.

Jak powiedział, strony wstępnie omówiły już przygotowania do rozmów. Obecnie trwają uzgodnienia dotyczące terminu i miejsca spotkania.

Trójstronne rozmowy Putina, Trumpa i Xi Jinpinga mają się odbyć 19 listopada w chińskim mieście Shenzhen przy okazji szczytu Azjatyckiego Forum Współpracy Gospodarczej (APEC). O porozumieniu w sprawie tego spotkania poinformował wcześniej rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. 

Jednocześnie w Waszyngtonie oświadczono wcześniej, że nie planuje się oddzielnego spotkania Trumpa z Putinem podczas wizyty w Chinach. Według danych ABC News strona amerykańska ogłosiła właśnie trójstronne rozmowy z udziałem Xi Jinpinga.

Informują o tym rosyjskie media propagandowe.

Przypomnijmy, że Putin i Xi Jinping omówią sytuację na Ukrainie podczas roboczego śniadania 18 listopada.

Trzecia grupa lotniskowcowa USA wkroczyła do strefy Dowództwa Centralnego — Jerusalem Post.

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