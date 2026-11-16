Лукашенко отдал распоряжение проверить боеготовность пограничных войск Беларуси

В Беларуси по распоряжению Александра Лукашенко началась проверка боевой готовности подразделений Государственного пограничного комитета. Особое внимание в ходе проверки будет уделено мобильным подразделениям пограничной службы.

Вольфович сообщил о начале по поручению Александра Лукашенко проверки боевой готовности подразделений Государственного пограничного комитета.

Маневренные группы пограничной службы приведены в полную боевую готовность

. Как сообщает 16 ноября государственное информационное агентство «БелТА», это касается прежде всего маневренных подразделений пограничной службы.

«Основное внимание уделяется проверке, пожалуй, самых мобильных подразделений ведомства. В то же время маневренные группы во всех соединениях и отрядах пограничной службы приведены в полную боевую готовность», — заявил Вольфович.

Роль Беларуси в российской агрессии против Украины

Белорусские власти поддержали российскую агрессию 24 февраля 2022 года, предоставив российской армии возможность использовать военную инфраструктуру и воздушное пространство Беларуси для вторжения и нанесения ударов по мирным украинским городам.

Согласно критериям Женевской конвенции, Беларусь не считается участницей российской агрессии против Украины, поскольку белорусские вооруженные силы не присутствуют на украинской территории. Однако, учитывая другие доказательства — поддержку военно-промышленного комплекса или лечение раненых российских военных — международный суд может признать Беларусь соучастницей агрессии. Западные страны, Европейский Союз и Украина продолжают вводить санкции против Беларуси из-за поддержки Александром Лукашенко российского вторжения в Украину.

На протяжении всего периода, прошедшего после российского военного вторжения в 2022 году, на территории Беларуси регулярно проходят военные учения.

Об этом заявил государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович, сообщается со ссылкой на «Радио Свобода» и белорусское государственное агентство БелТА.



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