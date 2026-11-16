16 ноября министр иностранных дел Украины Андрей Сибига вручил вице-премьер-министру и министру иностранных дел Бельгии Максиму Прево государственную награду — орден «За заслуги» II степени, присвоенный президентом Владимиром Зеленским за весомую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

«Я рассматриваю это прежде всего как признание солидарности, которую продемонстрировали так много бельгийцев с начала полномасштабного вторжения России — от приема украинских семей до оказания жизненно необходимой помощи», — отметил бельгийский дипломат, добавив, что во время встречи стороны также обсудили ситуацию на фронте, последствия российских атак и укрепление обороноспособности Украины в преддверии зимы.

Источник: посты Максима Прево в соцсети X.

Ранее пресс-секретарь министра иностранных дел Бельгии Максима Прево заявил, что страна категорически отказывается передавать Украине замороженные активы РФ.

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