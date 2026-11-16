Британская компания Advanced Electric Machines (AEM) представила новый электродвигатель Titan для тяжелого электротранспорта.

Он не использует постоянные магниты и редкоземельные элементы, а его пиковая мощность достигает 700 кВт, а крутящий момент — 5000 Нм.

В непрерывном режиме двигатель обеспечивает 500 кВт и 3500 Нм. Он рассчитан на скорость до 4000 оборотов в минуту, а его вес составляет около 200 кг.

Разработчики также стремятся отказаться от меди, заменив её более доступными материалами, в частности сталью и алюминием. Конструкция предусматривает адаптацию к различным типам тяжёлого транспорта, а отсутствие постоянных магнитов устраняет риск их размагничивания из-за высоких температур.

Пока что компания не раскрывает всех технических деталей технологии и не обнародовала показатель КПД. Первые образцы Titan планируют изготовить в третьем квартале 2027 года.

Компания AEM была основана в 2017 году на базе Университета Ньюкасла. Недавно она привлекла 16 млн фунтов стерлингов инвестиций для развития технологий электрических силовых установок.

Источник: Electrive.com

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