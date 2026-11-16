У Британії розробили електродвигун потужністю до 700 кВт без рідкісноземельних матеріалів

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Британська компанія Advanced Electric Machines (AEM) представила новий електродвигун Titan для важкого електротранспорту.

Він не використовує постійних магнітів і рідкісноземельних елементів, а його пікова потужність сягає 700 кВт, а крутний момент — 5000 Нм.

У безперервному режимі двигун забезпечує 500 кВт і 3500 Нм. Він розрахований на швидкість до 4000 обертів за хвилину, а його вага становить близько 200 кг.

Розробники також прагнуть відмовитися від міді, замінивши її доступнішими матеріалами, зокрема сталлю та алюмінієм. Конструкція передбачає адаптацію до різних типів важкого транспорту, а відсутність постійних магнітів усуває ризик їхнього розмагнічування через високі температури.

Поки що компанія не розкриває всіх технічних деталей технології та не оприлюднила показник ККД. Перші зразки Titan планують виготовити у третьому кварталі 2027 року.

Компанію AEM заснували у 2017 році на базі Університету Ньюкасла. Нещодавно вона залучила 16 млн фунтів стерлінгів інвестицій для розвитку технологій електричних силових установок.

Джерело: Electrive.com

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