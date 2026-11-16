英国研制出功率高达700千瓦且不含稀土材料的电动机

英国公司Advanced Electric Machines（AEM）推出了专为重型电动运输车辆设计的新型Titan电动机。

该电机不使用永磁体和稀土元素，其峰值功率可达700千瓦，峰值扭矩达5000牛米。

在连续运行模式下，该电机可提供500千瓦的功率和3500牛米扭矩。其设计转速可达每分钟4000转，重量约为200公斤。

研发人员还致力于摒弃铜材，改用更易获取的材料，特别是钢和铝。 该设计可适应各类重型运输车辆，且由于未采用永磁体，消除了因高温导致磁化失效的风险。

目前，该公司尚未披露该技术的全部技术细节，也未公布其效率指标。首批Titan原型机计划于2027年第三季度制造完成。

AEM公司成立于2017年，隶属于纽卡斯尔大学。该公司最近筹集了1600万英镑的投资，用于开发电动动力系统技术。

来源：Electrive.com

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