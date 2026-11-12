Вчені спрогнозували черговий кінець світу на завтра, 13 листопада – Euronews

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Міжнародні медіа пригадали відому наукову статтю 1960 року, автори якої за допомогою математичної моделі вирахували дату загибелі людства — п’ятницю, 13 листопада 2026 року. Працю під назвою «Кінець світу: п’ятниця, 13 листопада 2026 року» опублікував у журналі Science австрійсько-американський фізик Гайнц фон Ферстер разом із колегами.

Проаналізувавши демографічні дані за два тисячоліття, дослідники дійшли висновку, що за умови збереження тодішніх темпів приросту населення крива його чисельності сягне математичної нескінченності саме в листопаді 2026 року.

Прив'язавши розрахунки до п'ятниці 13-го, науковець прагнув привернути суспільну увагу до глобальної проблеми перенаселення. Прогноз точно збігався з реальними показниками до початку 1990-х років, проте згодом темпи народжуваності суттєво сповільнилися. За актуальними оцінками ООН, чисельність населення Землі досягне піка приблизно у 10,3 мільярда осіб у середині 2080-х років, після чого почне поступово скорочуватися.

Джерело: Видання Euronews.

Чисельність населення Землі перевищує рівень, який планета здатна підтримувати у довгостроковій перспективі, зважаючи на сучасний рівень споживання ресурсів.

Вчені розшифрували загадковий символ сапотеків і з’ясували, що він відображав місячний цикл ще понад 2200 років тому. Це відкриття показало, що їхня система обліку часу значно старша за календар майя і була набагато точнішою, ніж вважалося раніше.

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