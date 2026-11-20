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Компанія розглядає можливість повернення до дизайну із заокругленими краями дисплея для майбутнього смартфона. За наявною інформацією, Apple експериментує з такою конструкцією вже близько трьох років.

Apple збирається відродити одну з унікальних особливостей смартфонів Samsung — вигнуті екрани. За чутками, ювілейні iPhone 20 Pro/Pro Max, які очікуються восени 2027 року, отримають дисплей із заокругленими краями з усіх чотирьох сторін.

За інформацією Ice Universe, компанія вже близько трьох років експериментує з такою конструкцією. За попередніми даними, рамки навколо дисплея в таких iPhone матимуть товщину близько 1 мм і практично зливатимуться із заокругленими краями. Наживо це виглядатиме «фантастично».

Очікується, що лінійка iPhone 2027 року включатиме чотири моделі: дві з плоскими екранами та дві з чотиристороннім вигнутим склом. Рендери, що з’явилися днями, відображають ранні прототипи з сильним ступенем заокруглення — нинішні версії пристрою, за словами джерела, мають менш виражені «водоспади».

Вперше Samsung представила смартфон із вигнутим екраном ще у 2013 році. Потім з’явився Galaxy Note Edge, екран якого плавно заходив виключно на праву грань корпусу. Пізніше компанія поширила цей дизайн на обидві сторони, фактично позбувшись бічних рамок.

Такий підхід зберігався аж до Galaxy S21 Ultra. Починаючи з Galaxy S22 Ultra, Samsung почала поступово зменшувати вигин, а в S24 Ultra взагалі перейшла на повністю плоский екран. При цьому у вигнутих панелей не було масових технічних дефектів — основною скаргою користувачів залишалися лише випадкові натискання по краях.

Наразі Apple офіційно не підтверджувала кардинальний редизайн ювілейного iPhone. Тим часом Samsung зосереджена на підготовці серії Galaxy S27 (включно з новою моделлю S27 Pro), вихід якої заплановано на початок 2027 року.

Джерело: Sammy Fans

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