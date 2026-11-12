Naukowcy przewidzieli kolejny koniec świata na jutro, 13 listopada – Euronews

Międzynarodowe media przypomniały sobie słynny artykuł naukowy z 1960 roku, którego autorzy za pomocą modelu matematycznego obliczyli datę zagłady ludzkości – piątek, 13 listopada 2026 roku. Praca zatytułowana „Koniec świata: piątek, 13 listopada 2026 roku” została opublikowana w czasopiśmie „Science” przez austriacko-amerykańskiego fizyka Heinza von Ferstera wraz z kolegami.

Po przeanalizowaniu danych demograficznych z dwóch tysiącleci naukowcy doszli do wniosku, że przy utrzymaniu ówczesnego tempa wzrostu liczby ludności krzywa jej liczebności osiągnie matematyczną nieskończoność właśnie w listopadzie 2026 roku.

Wiążąc obliczenia z piątkiem trzynastego, naukowiec starał się zwrócić uwagę opinii publicznej na globalny problem przeludnienia. Prognoza ta dokładnie pokrywała się z rzeczywistymi danymi do początku lat 90., jednak później tempo przyrostu naturalnego znacznie spadło. Według aktualnych szacunków ONZ liczba ludności Ziemi osiągnie szczyt na poziomie około 10,3 miliarda osób w połowie lat 80. XXI wieku, po czym zacznie stopniowo maleć.

Źródło: Euronews.

Liczba ludności Ziemi przekracza poziom, jaki planeta jest w stanie utrzymać w perspektywie długoterminowej, biorąc pod uwagę obecny poziom zużycia zasobów.

Naukowcy rozszyfrowali tajemniczy symbol Zapoteków i ustalili, że odzwierciedlał on cykl księżycowy już ponad 2200 lat temu. Odkrycie to wykazało, że ich system pomiaru czasu jest znacznie starszy od kalendarza Majów i był o wiele dokładniejszy, niż wcześniej sądzono.

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