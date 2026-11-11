Notion potwierdził wyciek korespondencji użytkowników w wyniku włamania do serwisu Fireworks AI: jakie dane znalazły się w niebezpieczeństwie

Serwis Notion potwierdził wyciek korespondencji użytkowników z wbudowaną sztuczną inteligencją w wyniku cyberataku na zewnętrznego dostawcę Fireworks AI. Incydent dotknął mniej niż 1% przestrzeni roboczych. Według wstępnych informacji zapisane notatki użytkowników nie uległy uszkodzeniu.

Sprawcy włamali się do infrastruktury zewnętrznego dostawcy Fireworks AI, który zapewniał działanie sztucznej inteligencji platformy.

Własne systemy Notion nie zostały zhakowane, jednak atak na zewnętrznego dostawcę doprowadził do ujawnienia korespondencji użytkowników zawierającej ich zapytania oraz odpowiedzi sztucznej inteligencji.

Chronologia zdarzenia:

Wieczorem 2 listopada 2026 r. przedstawiciele Fireworks poinformowali partnerów o nieautoryzowanym dostępie. Początkowo programiści sądzili, że incydent dotyczył wyłącznie syntetycznych danych testowych.

Rano 3 listopada firma Notion natychmiast zerwała połączenie z serwisem, usunęła wszystkie pliki przechowywane w środowisku Fireworks i całkowicie wstrzymała wymianę danych między systemami.

6 listopada dostawca ostrzegł o możliwym wycieku rzeczywistych danych klientów.

8 listopada ostatecznie potwierdzono listę naruszonych danych.

Analiza wykazała, że cyberprzestępcy uzyskali dostęp do transkrypcji czatów Notion AI związanych z funkcją analityczną Insights. Firma rozpoczęła powiadamianie poszkodowanych klientów 9 listopada.

Większość ujawnionych zapisów nie ma bezpośredniego powiązania z konkretnymi kontami. W szczególności nie zawierają one nazwisk autorów, identyfikatorów przestrzeni roboczych ani odpowiedzi narzędzi systemowych.

Jednocześnie teksty zapytań zachowały wszystko, co użytkownicy wpisali samodzielnie. Dlatego też, jeśli użytkownicy kopiowali do czatów poufne hasła lub robocze klucze API, dane te mogły stać się publicznie dostępne.

Notion wykorzystywał infrastrukturę Fireworks do dwóch zadań: klasyfikacji zapytań w sekcji Insights, która pokazuje firmom statystyki dotyczące wykorzystania sztucznej inteligencji, a także generowania odpowiedzi za pomocą modeli otwartych.

Po wykryciu incydentu firma Notion zawiesiła działanie funkcji Insights i całkowicie zaprzestała korzystania z modeli za pośrednictwem serwerów Fireworks.

W Fireworks opisano ten incydent jako nieuprawnione wykorzystanie wewnętrznych danych uwierzytelniających, co umożliwiło dostęp do zmiennych środowiskowych dla ograniczonej liczby kont klientów.

Specjaliści ostrzegają, że skompromitowane klucze dostępu do usług sztucznej inteligencji mogą być wykorzystywane w atakach typu LLMjacking. W szczególności hakerzy mogą odsprzedawać uzyskane zasoby lub automatycznie przejmować cudze sesje.

Zespół Notion wzywa poszkodowanych użytkowników do sprawdzenia swoich danych zgodnie z instrukcjami zawartymi w wysłanych wiadomościach e-mail. Konieczne jest również natychmiastowe zastąpienie wszystkich danych logowania, które mogły trafić do czatów z wykorzystaniem sztucznej inteligencji podczas tego incydentu.

Ważne jest, że samo usunięcie wpisów z bazy danych nie unieważnia działania tokenów. Dlatego klucze dostępu należy zaktualizować bezpośrednio w serwisach, które je wydały.

Świadczy o tym oficjalny komunikat firmy Notion.

Przypomnijmy, że wcześniej amerykańskie FBI oświadczyło, iż za zakrojonym na szeroką skalę cyberatakiem na giełdę kryptowalut Binance, podczas którego skradziono aktywa o wartości ponad 6 mld dolarów, stoi północnokoreańska grupa hakerska TraderTraitor.

Amerykański System Rezerwy Federalnej oraz Urząd Kontrolera Obrotu Pieniężnego zwróciły się do banków po cyberataku na giełdę kryptowalut Binance, aby sprawdzić, czy ich systemy nie zawierają luk w zabezpieczeniach.

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