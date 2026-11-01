ФБР США поклало на КНДР відповідальність за злам Binance на понад $6 млрд — Der Spiegel

ФБР США заявило, що за масштабною кібератакою на криптовалютну біржу Binance, під час якої викрали активи на суму понад 6 млрд доларів, стоїть північнокорейське хакерське угруповання TraderTraitor. Про це повідомляє Der Spiegel.

ФБР закликало блокувати криптоадреси

Американське відомство закликало компанії блокувати операції з певними криптовалютними адресами, щоб завадити зловмисникам відмити викрадені активи. Раніше Binance повідомляла про тимчасове призупинення всіх операцій із внесення та виведення коштів.

Аналітична компанія TRM Labs також пов'язувала атаку з TraderTraitor. За її оцінкою, зловмисники перемістили більшу частину активів загальною вартістю 6,36 млрд доларів протягом 20 хвилин. TRM Labs назвала цей інцидент найбільшою атакою на криптовалютну біржу за обсягом викраденого.

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Активи виводили з кількох гаманців

Атака, за даними TRM Labs, почалася в четвер увечері, коли з Binance спершу списали криптоактиви на понад 100 млн доларів. Надалі нападники послідовно спустошували криптогаманці. Серед викрадених активів були біткоїни, стейблкоїни USDT, а також XRP, SOL та інші криптоактиви.

TRM Labs вважає, що доступ до гаманців, захищених різними методами та розміщених у різних блокчейнах, може свідчити про доступ нападників до центральних систем Binance. Біржа назвала можливим шляхом проникнення зламаний ноутбук свого працівника.

Binance заявила, що покриє 90% загальної суми викрадених коштів, зокрема через зворотний викуп активів, і що фінансові наслідки нестиме компанія, а не її користувачі. Біржа також повідомила, що очікує відновлення виведення коштів для користувачів у неділю.

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