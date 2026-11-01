FBI poinformowało, że za zakrojonym na szeroką skalę cyberatakiem na giełdę kryptowalut Binance, podczas którego skradziono aktywa o wartości ponad 6 mld dolarów, stoi północnokoreańska grupa hakerska TraderTraitor. Informuje o tym Der Spiegel.

FBI wezwało do blokowania adresów kryptowalutowych

Amerykańska agencja wezwała firmy do blokowania transakcji z określonymi adresami kryptowalutowymi, aby uniemożliwić sprawcom pranie skradzionych aktywów. Wcześniej Binance poinformowało o tymczasowym zawieszeniu wszystkich operacji wpłat i wypłat środków.

Firma analityczna TRM Labs również powiązała atak z TraderTraitor. Według jej oceny sprawcy przenieśli większość aktywów o łącznej wartości 6,36 mld dolarów w ciągu 20 minut. TRM Labs nazwała ten incydent największym atakiem na giełdę kryptowalut pod względem wartości skradzionych aktywów.

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Aktywa wyprowadzano z kilku portfeli

Według danych TRM Labs atak rozpoczął się w czwartek wieczorem, gdy z Binance najpierw wypłacono kryptoaktywa o wartości ponad 100 mln dolarów. Następnie napastnicy kolejno opróżniali portfele kryptowalutowe. Wśród skradzionych aktywów były bitcoiny, stablecoiny USDT, a także XRP, SOL i inne kryptoaktywa.

TRM Labs uważa, że dostęp do portfeli zabezpieczonych różnymi metodami i umieszczonych w różnych blockchainach może wskazywać na dostęp napastników do centralnych systemów Binance. Giełda wskazała jako możliwą drogę włamania zhakowany laptop swojego pracownika.

Binance oświadczyło, że pokryje 90% całkowitej kwoty skradzionych środków, w tym poprzez odkup aktywów, oraz że konsekwencje finansowe poniesie firma, a nie jej użytkownicy. Giełda poinformowała także, że spodziewa się przywrócenia wypłat dla użytkowników w niedzielę.

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