Europejskie miasta mogą zmniejszyć o 40% koszty modernizacji sieci dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby ładowania samochodów elektrycznych, jeśli będą korzystać z inteligentnego ładowania. Taki wniosek zawiera badanie firmy Siemens, o którym informuje TimesLIVE.

Prawie 25 mld euro inwestycji

Badanie objęło 64 miasta w 27 krajach UE, a także Islandię, Liechtenstein i Norwegię. Siemens prognozuje, że do 2030 roku liczba samochodów elektrycznych w tych miastach wzrośnie średnio 3,8 razy. Będzie to wymagało 24,7 mld euro inwestycji w sieci dystrybucyjne.

Największe koszty, według autorów badania, będą związane z sieciami niskiego napięcia. To właśnie one zapewniają wolniejsze ładowanie samochodów w domu lub w miejscu pracy.

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Ładowanie w godzinach niskiego popytu

Wykorzystanie inteligentnych liczników, które umożliwiają przeniesienie ładowania na okresy najniższego zużycia energii elektrycznej, w tym na godziny nocne, może zmniejszyć łączną kwotę niezbędnych inwestycji o 10,6 mld euro.

Autorzy badania wskazali również, że propozycja Komisji Europejskiej dotycząca przewidywalnych i tańszych taryf w godzinach niskiego popytu mogłaby zachęcić konsumentów do zmiany czasu ładowania. Największe zapotrzebowanie na inwestycje oczekiwane jest w Niemczech, a następnie w Norwegii, Belgii i Niderlandach. Najszybsze upowszechnienie samochodów elektrycznych prognozowane jest w Europie Wschodniej, choć z niższej bazy wyjściowej.

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