Firma MBDA oświadczyła na wystawie Euronaval w Paryżu we Francji, że zasięg jej perspektywicznego pocisku uderzeniowego o wysokiej prędkości naddźwiękowej Stratus RS będzie „znacznie, znacznie, znacznie” większy niż ponad 200 km, które ma przeciwokrętowy pocisk Exocet. Poinformował o tym Defense News.

Cztery rodzaje zadań

Stratus RS, którego nazwa oznacza rapid strike — „szybkie uderzenie”, jest opracowywany dla Francji i Wielkiej Brytanii. MBDA oczekuje od francuskiej Generalnej Dyrekcji ds. Uzbrojenia kontraktu na rozwój w imieniu obu krajów.

Według zastępcy dyrektora MBDA ds. sprzedaży i rozwoju biznesu Oliviera Hoffera pocisk ma być wykorzystywany do uderzeń na cele w głębi terytorium, zwalczania okrętów, tłumienia i niszczenia systemów obrony powietrznej, a także ataków na duże samoloty, w tym samoloty wczesnego ostrzegania i samoloty-cysterny.

Pocisk będzie mógł wykorzystywać bardzo niskie lub bardzo wysokie trajektorie do rażenia trudnych celów, takich jak fregaty, niszczyciele i naziemne systemy obrony powietrznej. Planowane jest wyposażenie go w silnik strumieniowy na paliwo ciekłe z regulacją ciągu oraz zapewnienie wysokiej manewrowości.

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Plany testów i nosiciele

Osobno Hoffer poinformował, że Stratus RF będzie miał radiolokacyjną głowicę naprowadzającą połączoną z radarem z syntetyczną aperturą. Według MBDA technologię głowicy naprowadzającej dostarcza Thales. Firma oświadczyła również, że przeprowadziła wiele testów kluczowych komponentów Stratus RF, w tym silnika, głowicy naprowadzającej, głowicy bojowej i systemu przetwarzania danych.

MBDA opracowuje również poddźwiękowy, trudnowykrywalny pocisk manewrujący Stratus LO z większą głowicą bojową dla Francji, Wielkiej Brytanii i Włoch. Oba pociski mają zostać dostosowane do odpalania z samolotów Rafale, Eurofighter Typhoon i przyszłych samolotów programu Global Combat Air Platform, a także z okrętów i wyrzutni lądowych z wykorzystaniem przyspieszacza startowego.

MBDA spodziewa się rozpocząć próby w locie obu pocisków przed końcem dekady, a wprowadzić je do służby na początku lat 30. XXI wieku.

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